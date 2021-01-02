فلسطين تفرض إغلاقا لمدة أسبوعين لاحتواء تداعيات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء الفلسطينى، قررت إعلان حالة الطوارئ، على أن ينفذ اعتباراً من يوم غد الأحد، الموافق الثالث من الشهر الجاري، وذلك ضمن خطة الحكومة لتقليص مساحة انتشار فيروس كورونا.

ومن بين الإجراءات التى تم اتخاذها، إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها فى أنحاء الوطن كافة، اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكترونى، ومنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس، اعتبارا من مساء يوم غد الأحد، ولمدة أسبوعين.

ويتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بكورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها فى الوطن، ومنع حركة العمال من وإلى الاراضى الفلسطينية، ويطلب من جميع العمال المبيت فى أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

وتمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها فى المدن والبلدات والقرى والمخيمات فى أنحاء الوطن الفلسطينى كافة، يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم غد الأحد، ولمدة أسبوعين.

ويضاف إلى تلك الإجراءات، أيضا، منع الحركة منعا باتا فى جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت، ابتداء من يوم غد الأحد، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.