الدنمارك: قفزة مقلقة في الإصابات بسلالة كورونا المتحورة

سجلت الدنمارك ارتفاعًا مقلقًا، بعدد الإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المكتشفة مؤخرا في بريطانيا.

وأعلنت الوكالة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية تسجيل 86 إصابة بسلالة كورونا الجديدة، معربة عن قلقها لزيادة عدد الإصابات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

قالت تيرا جروف كروس عضو الوكالة، إن تفشي سلالة كورونا المتحورة بوتيرة أسرع، من شأنه أن يسفر عن منحنى وبائي أكثر حدة.

وأضافت أن هذا يعني ضرورة تعزيز تدابير الوقاية من العدوى أو إبقائها لفترة أطول للسيطرة على الوباء.

وأشارت الوكالة إلى أن الإصابات المعلنة اليوم، تمثل 0,8% من نحو 10 آلاف و300 عينة متسلسلة منتصف نوفمبر ونهاية ديسمبر.

وحذرت من أن الإصابات بالسلالة المتحورة من كورونا ترتفع، ولا يرتبط تفشي السلالة الجديدة في الدنمارك حصرا بالأشخاص الذين زاروا بريطانيا.

وتعد الدنمارك واحدة من أكثر الدول التي تعمل على رصد الإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا.

وتعمل السلطات الدنماركية على إعداد جهاز فحص "بي سي آر" جديد للكشف عن الطفرات بفيروس كورونا المستجد.

كانت بريطانيا أعلنت أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المكتشفة لديها أكثر انتشارا وناقلة للعدوى بنسبة أكبر من الطفرات الأخرى للفيروس.