الهند.. أول دولة تنجح في عزل واستزراع السلالة الجديدة من كورونا

أصبحت الهند، أول دولة نتجح في عزل واسترزاع السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، والتي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.

وأعلن المجلس الهندي للأبحاث الطبية أن الهند نجحت في زراعة سلالة فيروس كورونا الجديدة التي نشأت في بريطانيا.

وأكد المجلس العلمي أن الهند هي أول دولة تتمكن من عزل واستزراع الفيروس المتحور بنجاح.

وقال المجلس في تغريدة على تويتر إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا مع كل طفراتها، تتم عزلها وزراعتها بنجاح بعد جمع عينات من الوافدين القادمين من بريطانيا".

وتعني عملية الزراعة في الفيروس، هي العملية التي تنمو عن طريقها الخلايا في ظل خضوعها للرقابة خارج بيئتها الطبيعية.

كانت بريطانيا أعلنت مؤخرا اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا، أكثر انتشارا، ما تسبب في ارتفاع الإصابات بشكل كبير في أجزاء واسعة من إنجلترا.

وسجلت الهند أمس الجمعة 29 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا.