بعد إصابته بكورونا.. عمرو موسى لـ دوت الخليج: أنا بخير

طمأن الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسي، الجميع على حالته الصحية بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا كوفيد -19.

وقال عمرو موسي لـ "دوت الخليج "، إنه حاليًا يوجد بالمستسشفي ويخضع للعلاج قائلًا إنه "الحمد لله بخير وصحة جيدة، وموجهًا الشكر للسؤال عن حالته الصحية".

وأصيب الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكر مكتبه الإعلامي، الذي أكد أنه يخضع للحجر المنزلي.

وأفاد المكتب الإعلامي لموسى في بيان، أمس الجمعة، بثبوت إصابته بمرض كوفيد-19، بعد فحص أجراه الخميس.

وأوضح البيان أن موسى يخضع للعزل المنزلي، وأن حالته الصحية مستقرة؛ ويتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء.

وطلب موسى من كل الأصدقاء والأقارب ممن بادروا بالسؤال عنه بالدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.