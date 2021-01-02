من اليمن أو العراق.. الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم إيراني محتمل

أفادت هيئة البث الإسرائيلي الحكومية يوم السبت بأن الجيش يستعد لهجوم إيراني محتمل على أهداف إسرائيلية، انطلاقا من اليمن أو العراق.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أشارت الهيئة إلى أن التقديرات الاستخباراتية في إسرائيل تشير إلى احتمال إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة هجومية، ضد أهداف في إسرائيل من اليمن أو العراق، ردا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأجرى الجيش الإسرائيلي مباحثات الأسبوع الماضي حول هذه الهجمات المحتملة، وتمت الإشارة إلى إمكان تنفيذها من قبل الميليشيات العراقية أو الحوثيين في اليمن، بحسب المصدر.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قد حذر مؤخرا الدول الحليفة لإيران من أي هجوم ضد أهداف إسرائيلية، مؤكدا أن "ثمن الهجوم سيكون باهظا على أصحابه".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن تلقيه أوامر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، بنسف إسرائيل في حال ارتكابها أي عمل عدائي ضد إيران.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، في مقابلة مع قناة "المنار" اللبنانية إن "كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة".

وأضاف: "نحن نعلم جبهة المقاومة على صناعة سنارة الصيد، بدلا من تقديم السمك، ولبنان وغزة يمتلكان تكنولوجيا صناعة الصواريخ"، مشيرًا إلى أن "قدرات محور المقاومة لم تعد كما كانت قبل عشر سنوات، واليوم يطلق الفلسطينيون الصواريخ بدلا من رمي الحجارة".

وأوضح حاجي زادة أن "هناك تقاطع للنيران في سماء إسرائيل، بين سوريا، ولبنان، وفلسطين"، مؤكدا أن "الفلسطينيين يمتلكون اليوم تكنولوجيا صناعة الصواريخ الدقيقة".