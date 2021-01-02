الجمهوريون يصطفون في الكونجرس للتصويت على بطلان فوز بايدن بالانتخابات

أعلن السيناتور الجمهوري، تيد كروز، اليوم السبت، أنه سيكون من بين العشرات الذين سيعترضون على نتائج تصويت المجمع الانتخابي، التي من المفترض أن يقرها الكونجرس الأسبوع المقبل، في خطوة رمزية كبيرة تملك فرصة ضئيلة لمنع بايدن من الوصول إلى البيت الأبيض.

وقال كروز في بيان، إنه يعتزم التصويت على رفض نتائج التصويت في الولايات المتأرجحة، التي يدعي ترامب أنه تم تزويرها بدون تقديم أي دليل على ذلك، مشيرًا إلى أنه سيدعو برفقة زملائه الجمهوريين إلى تشكيل لجنة تحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات بشكل طارئ.

وسيعترض على التصويت أيضًا 11 سيناتور آخرين بجانب كروز، وعلى رأسهم السيناتور جوش هاولي.

وسيؤدي هذا الاعتراض من جانب الجمهوريين إلى إجراء مناقشة والتصويت في مجلسي النواب والشيوخ على نتائج تصويت المجمع الانتخابي، وهو ما سيعرقل الاعتراف بـ بايدن رئيسًا للبلاد لبعض الوقت. ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن اثنين من أعضاء الكونجرس الجمهوريين، أمس، قولهما إنهما يتوقعان أن يقوم حوالي 140 من زملائهم أعضاء الحزب في مجلس النواب والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ بمثل هذه المحاولة. ووفقا للقناة، فإن "أعضاء الكونجرس الجمهوريين المواليين لترامب، لا يملكون تقريبا أي فرصة لتغيير نتيجة" هذه الفعالية، حيث يجب موافقة المجلسين كي يتم اتخاذ قرار برفض أو تعديل نتيجة ما أو استبعاد حساب نتيجة ولاية ما. وستكون تلك هي المرة الثالثة في تاريخ البلاد التي يناقش فيها الكونجرس اعتراضًا على نتائج الانتخابات الأمريكية منذ عام 1887، ولكن لم تنجح أي من تلك المحاولات في تغيير نتيجة الانتخابات.

وحتى الآن لم يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بهزيمته رسميًا أمام بايدن في الانتخابات الأمريكية.

ودعا ترامب أنصاره إلى الاحتجاج في مدينة نيويورك يوم الأربعاء المقبل، وذلك ردا على جلسة الكونجرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوز بايدن