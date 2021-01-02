قصف تركي يستهدف مجلس منبج العسكري شمالي سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية قصفت مواقع مجلس منبج العسكري في أم جلود وأم عدسة في ريف منبج شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحركات عسكرية لعناصر مشاة من الفصائل الموالية لتركيا قرب معبر الحمران المقابل لمعبر أم جلود الخاضع لنفوذ قوات مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، تزامنًا مع استهداف طائرة مسّيرة لشاحنات محملة بالنفط قرب المعبر، ما أسفر عن أضرار مادية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 30 ديسمبر الماضي، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، على خط الساجور شرقي حلب، تزامنًا مع قصف مدفعي نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرى التوخار وعون الدادات ومحسلي وجراد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا ، 17 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات حلب (2) وإدلب (10) واللاذقية (1) وحماة (4).

وذكرت وزارة الدفاع الروسية ، في بيان اليوم السبت، نُشر على موقعها الإلكتروني، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن رصد 4 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة إلا أن "الدفاع الروسية" لم تتأكد من هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية في الأراضي السورية.