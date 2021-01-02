بكلمات مؤثرة وصورة قديمة.. عادل إمام ينعي الراحل وحيد حامد

نعى النجم المصري عادل إمام، بكلمات مؤثرة، السيناريست المصري الراحل وحيد حامد، الذي توفي صباح اليوم السبت.
ونشر عادل إمام على حسابه الرسمي في فيسبوك صورة من الأرشيف تجمعه مع وحيد حامد وعدد من الفنانين الآخرين.
وعلق عليها بالقول: "اليوم فقدت صديقي وأخي وحبيبي ورفيقي وحيد حامد ... خسارة كبيرة للفن المصري و العربي.. الله يرحمك يا وحيد و يدخلك فسيح جناته".
والصورة التي نشرها عادل إمام تعود إلى فترة الاشتغال على فيلم "المنسي"، الذي كان من تأليف وحيد حامد وجرى طرحه عام 1993.
واشتغل إمام مع حامد في عدد من الأعمال الفنية، التي لاقت نجاحا كبيرا، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات.
وتوفي الكاتب المصري الشهير وحيد حامد، السبت، عن عمر ناهز 76 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.
يذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ويعد من أكبر كتاب الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية في المنطقة العربية.
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