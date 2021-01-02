استنفار أمني في بغداد تحسبًا لهجمات محتملة في ذكرى اغتيال سليماني

أعلن قائد عمليات بغداد، الفريق قيس المحمداوي، اليوم السبت، عن نشر فرق أمنية في العاصمة العراقية لحماية الأهداف الحيوية والدبلوماسية، في ظل القلق المتزايد من احتمالية نشوب نزاع مسلح بين أمريكا وإيران على الأراضي العراقية، في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني.
وقال المحمداوي في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية إن "الانتشار الأمني جزء من مخطط تم الإعداد له منذ فترة قصيرة، ووفقًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة"، مضيفًا أنه "تم وفقًا للمعطيات، والمعلومات الأمنية".
وأوضح المحمداوي أنه تم نشر قوى أمنية في "مركز العاصمة بغداد، والأهداف الحيوية، والبعثات الدبلوماسية، في ضوء المعلومات الاستخباراتية، وطبيعة التحدي"، مؤكدًا أن "الفترة المقبلة، ستشهد إعادة النظر في مستوى وأماكن الانتشار، وتواجد القطعات، مع أهمية استمرار الجهد الاستخبراتي، والمراقبة الفنية، وانتشار نقاط المراقبة".
وأضاف المسؤول العراقي أن "هناك تنسيقًا كبيرًا ومثمرًا ومتواصلًا، بين كل القطعات الأمنية، رغم اختلاف الارتباط والاختصاص والمسؤوليات والواجبات، وهناك تطور كبير وملحوظ، على مستوى العمل المهني الوطني".
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بالتخطيط لشن هجمات على القوات الأمريكية في العراق، ومن ثم إشعال الحرب.
وقال ظريف في تغريدة على تويتر "تشير معلومات استخباراتية من العراق إلى أن عملاء إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد القوات الأمريكية"، موضحا أن الهدف من ذلك وضع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مأزق وجره إلى الحرب.
وحذر الوزير الإيراني ترامب من "الوقوع في المصيدة" ، مضيفا "أي لعب بالنار سيقابل برد جاد ضد أصدقائك المقربين".
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