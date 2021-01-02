نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا.. إيطاليا تسجل 11831 إصابة جديدة بالفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 364 حالة وفاة و11831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإيطالية في بيان، إن إجمالي حالات الوفاة المسجلة في إيطاليا بسبب المرض بلغ 74985 حالة وفاة، وهو أعلى عدد بأوروبا وخامس أعلى حصيلة وفيات في العالم.

وأشارت الصحة الإيطالية إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة حتى الآن تجاوز المليونين و130 ألف حالة.

جدير بالذكر أن وكيلة وزارة الصحة الإيطالية، ساندرا تزامبا، أعلنت أنه في الـ7 من يناير ستبدأ السلطات مرة أخرى بتقسيم مناطق البلاد حسب الألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر بناء على مؤشرات الحالة الوبائية المعلنة كل أسبوع.