انت الان تتابع تفاصيل خبر وأخيراً لقاح كورونا المعتمد وأرقام سارّة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في الأيام الأخيرة الماضية تم اعتماد لقاح كورونا الرسمي في بريطانيا وهو لقاح “أكسفورد”، حيث كشف تقرير داخلي من الحكومة أن مستويات انتاج اللقاح وهذا الخبر الذي شَكل حالة من الفرح داخل البلاد وخارجها .

لقاح كورونا أكسفورد

وقد أعلنت بريطانيا في 30 ديسمبر الماضي عن منح الموافقة لاستخدام لقاح طورته الجامعة الدولية “أكسفورد” بالتعاون مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية لصناعة الأدوية .

وذكرت صحيفة بريطانية يوم السبت أنه من الممكن أن يتم استخراج 2 مليون جرعة من اللقاح بحلول منتصف الشهر الجاري وهذا الرقم لاقى أجواء من السعادة بين جميع البريطانين وغيرهم .

ونقلت صحيفة بريطانية عن مسؤول حكومي بأنه هناك مايقارب 540 ألف جرعة من اللقاح بانتظار التوزيع وجاهزة للإعطاء، وقال أيضًا بأنه يتوقع توزيع مليون جرعة أخرى في نهاية الأسبوع القادم .

وأضاف أن الخطة تقتضي رفع انتاج لقاح كورونا إلى 3 مليون بحلول الأسبوع الثالث، حيث شكلت هذه الأخبار موجه من السعادة بين البريطانين .

وسجلت بريطانيا 53 ألف إصابة يوم الجمعة وقد بلغت إجمالي الإصابات 319 ألف إصابة، وهذا ما أدى ارتفاع عدد الإصابات إلى 2.5 مليون في البلاد .