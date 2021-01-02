جدول صرف حساب المواطن 2021 : موعد صرف دفعات حساب مواطن الجديدة 1442-2021

موعد صرف دفعة حساب مواطن الجديدة، برنامج حساب مواطن من الخدمات التي وفرتها المملكة العربية السعودية لجميع الفئات التي تحتاج للدعم المادي بالسعودية وتصنف ضمن الفئات الأقل من المتوسط ماديًا، حيث يسمح بتوفير مبلغ مالي خاص لكل عائلة مسجلة بحساب مواطن ويتم الحصول على ذلك المبلغ بنهاية كل شهر، والجدير بالذكر أن أول إنطلاقة لبرنامج حساب مواطن هو بشهر ديسمبر منذ عام 2017 وحتى الآن لا يزال حساب مواطن قادرًا على مساعدة العديد والعديد من الأسر السعودية، بالرغم من تعليق التسجيل بحساب مواطن منذ دفعة شهر مارس الماضي، ويبحث المسجلون بحساب مواطن عن ميعاد صرف الدفعة الجديدة من حساب مواطن لعام 2021- 1442 للحصول عليها في أقرب وقت، حتى يتسنى للعائلة شراء ما تحتاجه في ظل الظروف الحالية، وهذا ما تسعى إليه المملكة وهو جعل جميع الأسر بالسعودية قادرة على مواجهة الظروف الحالية.

موعد صرف دفعة حساب مواطن شهر جمادي الأول

من المفترض توفير مبلغ الدعم للدفعة التالية من حساب مواطن لمستحقي الدعم لشهر جمادي الأول في يوم السادس والعشرين من جمادي الأول لعام 1442 والموافق العاشر من شهر يناير لعام 2021 الجديد.

جدول صرف حساب المواطن 2021

سيتم بمشيئة الله اتباع الجدول التالي على مدار عام 2021 لصرف دفع حساب مواطن لمستحقي الدعم وهو:

شهر جمادي الأول

بيوم 10 من شهر يناير 2021 والموافق 26 من شهر جمادي الأول 1442.

شهر جمادي الثاني

بيوم 10 من شهر فبراير 2021 والموافق 28 من شهر جمادي الثاني 1442.

شهر رجب

بيوم 10 من شهر مارس 2021 والموافق 26 من شهر رجب 1442.

شهر شعبان

بيوم 11 من شهر أبريل 2021 والموافق 29 من شهر شعبان 1442.

شهر رمضان

بيوم 10 من شهر مايو 2021 والموافق 28 من شهر رمضان 1442.

شهر شوال

بيوم 10 من شهر يونيو 2021 والموافق 29 من شهر شوال.

شهر ذي القعدة

بيوم 11 من شهر يوليو 2021 والموافق الأول من شهر ذي الحجة.

شهر ذي الحجة العام الجديد

بيوم 10 من شهر أغسطس والموافق الثاني من شهر محرم 1443.