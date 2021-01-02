طريقة القشد الوصفة الأشهر في المملكة العربية السعودية

يعد طبق القشد من الأطباق الرئيسية ووصفة مشهورة للغاية في المملكة العربية السعودية وتحضر في جميع الأوقات وتقدم على السفرة خاصة في شهر رمضان المبارك فهي تتكون بشكل رئيسي من القشطة والتمر المهروس والعديد من المكونات الأخرى التي تجعلها أكلة غنية بالمواد الغذائية والسعرات ،تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي كيف تاحضرين تلك الوصفة العربية المميزة. طريقة القشد وصفة القشد الملكي: طريقة القشد وصفة القشد الملكي: تحتاجين إلى: كوب من التمر بدون نواة.

كوب من الدقيق الأبيض.

كمية مناسبة من الزبدة

نصف علبة كبيرة من القشطة.

كيس كبير من البسكويت السادة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الحبهان أو الهيل مطحون ناعم. خطوات تحضير الوصفة: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. ضعي طاسة أو وعاء على النار حتى يسخن ثم أضيفي إليه الدقيق. قلبي الدقيق جيداً حتى يتحول إلى اللون الذهبي. أضيفي الزبدة وقلبي جيداً لعدة دقائق. قومي بفرم الطمر أو اهرسيه بواسطة شوكة بعد التخلص من النواة وتنظيفه. أضيفي التمر إلى الدقيق وقلبي. أضيفي الهيل المطحون ومسحوق القرفة إلى المكونات وقلبي. أخيراً أضيفي القشطة إلى المكونات وقلبي جيداً. اتركي المكونات على النار حتى تتجانس ثم ارفعيها من على النار. ضعي القشد في أطباق التقديم ويقدم ساخن. طريقة أخرى لمعمل طبق القشد: عشر ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

خمسة مللاعق كبيرة من السميد.

25 جرام من الزبدة.

علبة من القشطة.

كوبان من التمر منزوع النواة. طريقة أخرى لمعمل طبق القشد: طريقة التحضير: ضعي السميد والدقيق في وعاء على النار وقلبي. أضيفي الزبدة حتى تذوب ثم أضيفي التمر. أضيفي القشطة وقلبي جيداً جتى تتجانس المكونات. ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد قليلاً. ضعي القشد في أطباق التقديم ثم قدميه. طريقة تحضير الوصفة بالزبادي: طريقة تحضير الوصفة بالزبادي: تحتاجين إلى: كوب ونصف من التمر المنزوع النواة

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

نصف قالب من الزبدة.

كوب كبير من الزبادي البلدي. خطوات تحضير القشد بالزبادي: قومي بإذابة الزبدة على نار متوسطة ثم أضيفي الدقيق بعد نخله. قلبي الدقيق جيداً حتى يتحول للون ذهبي. قلبي المكونات لمدة دقيقتين ثم أضيفي التمر وقلبي. بعد أن تتجانس المكونات ويبدأ التمر في أن يصبح طري قليلاً أضيفي الزبادي. قلبي المكونات عدة دقائق حتى تتجانس ثم ارفعيها من على النار. يوضع القسد في أطباق التقديم ويزين بالمكسرات ويقدم.

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