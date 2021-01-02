تطبيق توكلنا الجديد لإعانة المواطنين على مواجهة أزمة كورونا في المملكة

أعلنت الجهات الحكومية والمسئولة في المملكة العربية السعودية عن إطلاق تطبيق توكلنا الجديد وهو تطبيق يهدف إلى إعانة المواطنين وتوجيههم إلى الطريق الصحيح في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وظهور السلالة الجديدة منه وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذا التطبيق الجديد وطريقة التسجيل فيه.

تطبيق توكلنا الجديد نبذة عن التطبيق:

هذا التطبيق هو من أفضل التطبيقات المعتمدة رسمياً من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وقد قام المركذ الوطني للمعلومات بتطوير هذا التطبيق لخدمة جميع المواطنين.

يعمل هذا التطبيق على تقديم كافة المعلومات الشاملة حول الأزمة الحالية وفيروس كورونا والطريقة السليمة للتعامل معة وكيفية الوقاية وحماية نفسك وأسرتك من خطر هذا الفيروس.

يمكنك هذا التطبيق من معرفة الحالة الصحية كما يساعد على اكتشاف حالات الإصابة بالعدوي في وقت مبكر ويوضح لك الأعراض بالتفصيل ،ويوضح لك أيضاً أوقات الحظر كما يمكن لبعض الأشخاص تفعيل تصريحات الخروج في اوقات الحظر.

بالإضافة إلى ذلك يقوم التطبيق بتحديد الأماكن الموبؤة أو التي تعاني من انتشار الفيروس بشكل كبير فيها وتحذر سكانها وتلزمهم البقاء في المنزل وأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، كما يمكنك طلب الدعم الطبي من خلال هذا البرنامج والإبلاغ عن الإصابة.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا الجديد:

يتم تفعيل التطبيق من خلال الخطوات الآتية:

ادخل إلى موقع أبشر للخدمات الإلكترونية والذي ستجده هنا. قم بإدخال الحساب الشخصي الخاص بك المسجل على الموقع لتسجيل الدخول. اختر كلمة خدمات الأفراد. انتقل إلى قسم خدماتي. ستظهر لك صفحة اختر منها تعريف رقم الهاتف المحمول أو رقم الجوال على برنامج توكلنا. سيطلب منك الموقع كتابة رقم الهاتف الخاص بك بشكل صحيح. سيقوم البرنامج بإرسال رسالة تأكيد إليك على رقم الهاتف المسجل. قم بكتابة رمز التأكيد المرسل إليك وتأكد من إدخاله بشكل صحيح. اضغط على كلمة تفعيل. بهذه الطريقة تكون قد فعلت رقمك على التطبيق يمكنك بعدها تسجيل الدخول بهاتفك بسهولة ونفعليله والاستفادة منه. طريقة تفعيل الحساب على التطبيق: