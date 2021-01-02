ميعاد التسجيل بحساب المواطن من جديد والتعديلات الجديدة

ميعاد التسجيل بحساب مواطن والتعديلات الجديدة، برنامج حساب مواطن هو عبارة عن خدمة يتم تقديمها للأسر ذات الدعم المادي الأقل من المتوسط، حيثم يوم توفير مبلغ مالي معين يناسب كل أسرة يتم الحصول عليه بنهاية كل شهر، وتم إنطلاق برنامج حساب مواطن منذ شهر ديسمبر بعام 2017 واستمر التسجيل في خدمة حساب مواطن بدون أدنى مشكلة حتى ميعاد دفعة رقم 28 بشهر مارس الماضي لعام 2020 حيث تم إيقاف التسجيل الجديد بالبرنامج منذ تلك الفترة، لذلك بدء الكثير من الأشخاص يتسائلون عن ميعاد فتح باب التسجيل بحساب مواطن من جديد وقام البرنامج بالرد على تلك التساؤلات على الصفحة الرسمية لحساب مواطن على تويتر بأن التسجيل مازال معلقًا، مؤكدًا على أنه يتم استثناء إضافة تابعين للأفراد الحاليين المسجلين على حساب مواطن.

شروط الأهلية بحساب مواطن

وهناك بعض الشروط التي أوضحها حساب مواطن وهي شروط استحقاق الدعم بحساب مواطن، يجب على كل فرد قام بالتقديم في البرنامج توافر تلك الشروط به وهي:

جنسية المسجل يجب أن تكون سعودية. الإقامة الدائمة للمسجل بداخل المملكة، ومدة بقاء الفرد خارج المملكة لا تتعدى مدة 90 يوم على مدار العام الماضي بأكمله. على الفرد المسجل عدم تواجده بأي من دور الإيواء التابعة للحكومة أو في السجن. البيانات المقدمة في حساب مواطن يجب أن تكون صحيحة ومتوافقة مع البيانات الأصلية.

تعديلات حساب مواطن الجديدة

قام القائمين على حساب مواطن بإضافة بعض التعديلات الحديثة للتسجيل بحساب مواطن وهي:

تعليق أي طلب تسجيل جديد بحساب مواطن منذ دفعة 28 بشهر مارس الماضي.

على الأفراد المستقلين تقديم بعض المستندات التي تثبت استقلاليتهم لاستحقاق الدعم.

تحديد قيم الحد الأعلى للاستحقاق المادي.

وثائق إثبات استقلالية الأفراد المستقلين بحساب مواطن

وفقًا للتعديلات التي أوضحها حساب مواطن فإنه يجب على كل فرد مستقل مسجل بحساب مواطن تخطى عمر 18 عام، تقديم المستندات والوثائق التالية التي تثبت استقلاليته لضمان استمرار الدعم وهي: