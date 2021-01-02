إن مكتبة جرير عبارة عن شركة قد تم إنشائها عام 1974 بالرياض، وهذه المكتبة متخصصة في أعمال التسويق، ولأهميتها يبحث المواطنين عن مواعيد عمل مكتبة جرير وفروعها، ولقد بدأت كمكتبة صغيرة بالسعودية ثم افتتحت فرع ثاني وثالث في ذات المدينة في العقد الثمانيني والتسعيني من القرن الماضي، ولقد تم اعتبار المكتبة كشركة مساهمة بحلول عام 2002، وفي عام 2003 أدرج اسم المكتبة بسوق تداول الورق المالي بالمملكة، وفي الوقت الحالي تعمل المكتبة في تجارة الجملة، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية.

مواعيد عمل مكتبة جرير

يوجد لدى مكتبة جرير الكثير من الفروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وبالتالي تختلف مواعيد عمل المكتبة طبقاً لمكان الفرع، وإليكم بعض تفاصيل فروع المكتبة بمواعيد عملها:

مكتبة جرير فرع الرياض

تبدأ المكتبة في العمل من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر ليلاً في جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، حيث يكون موعد العمل يوم الجمعة من الرابعة عصرا إلى الساعة الحادية عشر ليلاً.

مكتبة جرير فرع مكة

تعمل المكتبة يومياً من الساعة التاسعة صباحاً للساعة الحادية عشر مساءً، ويوم الجمعة يكون موعد العمل من الساعة الرابعة والنصف عصراً إلى الساعة الحادية عشر ليلاً.

مواعيد عمل مكتبة جرير فرع المدينة المنورة

يبدأ العمل في هذا الفرع يومياً من التاسعة صباحاً إلى الحادية عشر مساءً، ومن الساعة الرابعة والنصف عصراً للساعة الحادية عشر مساءً أيام الجمعة.

مواعيد عمل المكتبة فرع جدة

المكتبة تعمل في هذا الفرع من التاسعة صباحاً للحادية عشر ليلاً في جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، حيث يبدأ موعد العمل في يوم الجمعة من الرابعة والنصف إلى الحادية عشر مساءً.

مواعيد عمل المكتبة فرع الدمام

يكون موعد العمل من التاسعة صباحاً : الحادية عشر ليلاً من يوم السبت إلي يوم الخميس ماعدا يوم الجمعة يكون موعد العمل من الرابعة عصراً : الحادية عشر مساءً.

موعد عمل المكتبة فرع خميس مشيط

تبدأ ساعة العمل من التاسعة إلى الحادية عشر مساءً في كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، حيث يبدأ العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة الحادية عشر ليلاً.

موعد عمل المكتبة فرع الخبر

تعمل مكتبة جرير فرع الخبر كل أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً : الحادية عشر ليلاً، وفي يوم الجمعة تعمل المكتبة من 4 عصراً : 11 ليلاً.

شمل مقالنا العديد من الفروع ومواعيد عملها لكل من تساءل عن مواعيد عمل مكتبة جرير وهذا لأننا نفضل أن يحصل القارئ على موعد عمل الفرع الأقرب إليه بدلا من إعطاء موعد عام يمكن أن تكون المكتبة مغلقة فيه.