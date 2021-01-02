- 1/2
- 2/2
أحدث عروض ليبارا على الباقات، تعتبر شركة ليبارا من أحدث شركات الاتصالات في السعودية، بعد نجاح شركتها الأولى في هولندا وبدء انتشار فروعها في مناطق مختلفة حول العالم، حيث بدئت الشركة في تقديم أفضل عروض الاتصالات والباقات والخدمات المميزة للعملاء، مما يجعلها تستحق الصدارة بين شركات الاتصالات الشهيرة والعريقة في السعودية، والآن تقدم الشركة أفضل العروض على الباقات نوضحها لكم.عروض باقات التوفير المحلية من ليبارا
هذه العروض يتم تقديمها للشبكات المحلية بالسعودية، مع العلم أن الباقات لا يتم تجديدها بشكل تلقائي ويتطلب الاشتراك من جديد شحن الخط وطلب كود الباقة المختارة، كما أن الأسعار التالية هي أسعار الباقات غير شاملة لضريبة القيمة التي تضاف للباقة، ومن تلك الباقات:
باقة التوفير المحلية 110
وهذه الباقة صالحة لمدة 30 يوم، والاشتراك بها بسعر 110 ريال سعودي وتشمل:
- 300 دقيقة لأي شبكة.
- 25+5 بيانات إنترنت.
- والاشتراك *777*3007#.
سعر هذه الباقة 90 ريال سعودي وصالحة حتى 30 يوم وتشمل:
- 450 دقيقة لأي شبكة و450 دقيقة لشبكات ليبارا.
- 9+6 بيانات إنترنت.
- الاشتراك *777*3005#.
سعر الباقة 70 ريال سعودي وصالحة حتى 30 يوم وتشمل:
- 300 دقيقة لأي شبكة و500 دقيقة لشبكة ليبارا.
- 5+2 بيانات إنترنت.
- الاشتراك *777*3004#.
سعر الباقة 50 ريال سعودي وصالحة حتى 30 يوم وتشمل:
- 250 دقيقة لأي شبكة و250 دقيقة لشبكة ليبارا.
- 2+1 بيانات إنترنت.
- الاشتراك *777*3003#.
سعر الباقة 30 ريال سعودي وصالحة لمدة 7 أيام وتشمل:
- 100 دقيقة لشبكة ليبارا و100 دقيقة لأي شبكة أخرى.
- 2+2 بيانات إنترنت.
- الاشتراك *777*3006#.
وفرت شركة ليبارا للاتصالات تطبيق ليبارا لجميع الهواتف المحمولة حتى يمكن تحميل تطبيق ليبارا بكل سهولة للمستخدمين والاستمتاع بالخدمات المقدمة ومنها:
- متابعة استهلاك الدقائق وبيانات الإنترنت.
- متابعة استهلاك الباقة ومعرفة موعد التجديد.
- تصميم الباقة المرادة حسب الرغبة.
- إمكانية شحن الخط وتجديد الباقة سواء بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة الشحن.
- التعرف على أحدث عروض وتخفيضات ليبارا على الباقات.
- تحويل الرصيد لأي رقم من خلال التطبيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث عروض ليبارا على باقات المكالمات والإنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.