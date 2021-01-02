أحدث عروض ليبارا على باقات المكالمات والإنترنت

أحدث عروض ليبارا على الباقات، تعتبر شركة ليبارا من أحدث شركات الاتصالات في السعودية، بعد نجاح شركتها الأولى في هولندا وبدء انتشار فروعها في مناطق مختلفة حول العالم، حيث بدئت الشركة في تقديم أفضل عروض الاتصالات والباقات والخدمات المميزة للعملاء، مما يجعلها تستحق الصدارة بين شركات الاتصالات الشهيرة والعريقة في السعودية، والآن تقدم الشركة أفضل العروض على الباقات نوضحها لكم.

عروض باقات التوفير المحلية من ليبارا

هذه العروض يتم تقديمها للشبكات المحلية بالسعودية، مع العلم أن الباقات لا يتم تجديدها بشكل تلقائي ويتطلب الاشتراك من جديد شحن الخط وطلب كود الباقة المختارة، كما أن الأسعار التالية هي أسعار الباقات غير شاملة لضريبة القيمة التي تضاف للباقة، ومن تلك الباقات:

باقة التوفير المحلية 110

وهذه الباقة صالحة لمدة 30 يوم، والاشتراك بها بسعر 110 ريال سعودي وتشمل:

300 دقيقة لأي شبكة. 25+5 بيانات إنترنت. والاشتراك *777*3007#.

باقة التوفير المحلية 90 ريال

سعر هذه الباقة 90 ريال سعودي وصالحة حتى 30 يوم وتشمل:

450 دقيقة لأي شبكة و450 دقيقة لشبكات ليبارا. 9+6 بيانات إنترنت. الاشتراك *777*3005#.

باقة التوفير المحلية 70 ريال

سعر الباقة 70 ريال سعودي وصالحة حتى 30 يوم وتشمل:

300 دقيقة لأي شبكة و500 دقيقة لشبكة ليبارا. 5+2 بيانات إنترنت. الاشتراك *777*3004#.

باقة التوفير 50 ريال

سعر الباقة 50 ريال سعودي وصالحة حتى 30 يوم وتشمل:

250 دقيقة لأي شبكة و250 دقيقة لشبكة ليبارا. 2+1 بيانات إنترنت. الاشتراك *777*3003#.

باقة التوفير 30 ريال

سعر الباقة 30 ريال سعودي وصالحة لمدة 7 أيام وتشمل:

100 دقيقة لشبكة ليبارا و100 دقيقة لأي شبكة أخرى. 2+2 بيانات إنترنت. الاشتراك *777*3006#.

تطبيق ليبارا LEBARA السعودي

وفرت شركة ليبارا للاتصالات تطبيق ليبارا لجميع الهواتف المحمولة حتى يمكن تحميل تطبيق ليبارا بكل سهولة للمستخدمين والاستمتاع بالخدمات المقدمة ومنها: