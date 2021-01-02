دوت الخليج :- أقدم عدد من اللبنانيين على إحراق خيام تابعة للاجئين سوريين في المنية شمال لبنان، على بسبب خلاف وقع بين لبناني من آل المير وعدد من العمال السوريين في المنطقة.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن "إشكالا وقع بين شخص من آل المير وبعض العمال السوريين العاملين في المنية، أدى الى تضارب بالأيدي وسقوط 3 جرحى".
وأشارت الوكالة إلى أنه تدخل عدد من الشبان من آل المير وعمدوا الى إحراق بعض خيام النازحين السوريين في المنطقة الواقعة شمال البلاد.
وقد حضرت سيارات الدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق، فيما تدخلت قوة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لضبط الوضع.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الهائل الذي تعرض له مخيم اللاجئين في المنية.
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان.. إحراق خيام للاجئين سوريين في المنية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.