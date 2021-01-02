الجيش اللبنانى : مقتل جندى وإصابة آخر بإطلاق نار فى هرمل

جدة - نرمين السيد - وأكد الجيش اللبنانى أن إطلاق النار أدى إلى مقتل الجندى بشار علام وإصابة آخر بجروح، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وأفاد بأن تحقيقا فتح مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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