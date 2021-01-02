فرنسا تسجل 157 حالة وفاة و3.466 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما نقلته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن بيانات الصحة العامة، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى فرنسا منذ بداية تفشى الفيروس إلى 64 ألفا و921 حالة، فيما بلغ إجمالى الإصابات أكثر من مليونى و600 ألف حالة.

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