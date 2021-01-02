الكونجرس الأمريكى يقر قانون دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان

جدة - نرمين السيد - ويشدد مشروع القانون الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن تقييما لإصلاحات القطاع الأمنى فى البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك المليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.
ويتطلب المشروع من وزارة الخارجية الأمريكية، تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكى لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية فى السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.
ويتحدث القانون أيضا عن مراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها فى جميع الشركات العامة والخاصة.
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