العربية: مصر تشارك في جولة مفاوضات سد النهضة بـ جنوب أفريقيا غدا

ذكرت قناة "العربية" أن مصر ستشارك في جولة مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا، المقرر عقدها غدًا في جنوب أفريقيا برعاية الاتحاد الأفريقي.

وعلق الاتحاد الأوروبي على استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، غدا الأحد، مؤكدا أنها جولة جديدة تمثل فرصة للتوصل إلى اتفاق حول ملء السد.

قال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية السياسية في بيان إن استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقى، فرصة مهمة لتحقيق اتفاق بشأن ملء السد والعمليات ذات الصلة.

وشجع التكتل في بيانه أطراف مفاوضات سد النهضة على إظهار الإرادة السياسية للمشاركة في هذ الجولة بروح بناءة ومنفتحة.

وفي وقت سابق، أعلن السودان، مشاركة وزير الخارجية المكلف دكتور عمر قمر الدين ووزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس، في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي ستستأنف غدا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الاجتماع ينعقد برئاسة بانادورا وزير التعاون الدولي بجمهَورية جنوب إفريقيا التي ترأس الدورة الحالية للإتحاد الافريقى.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للإتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لإتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب الخرطوم السابق ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الإتحاد الإفريقي للوصول لإتفاق مرضي للأطراف الثلاثة.

وسبق أن حذرت الخارجية السودانية إثيوبيا من البدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة، دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.