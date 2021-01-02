إعادة تشغيل مطار عدن بعد هجوم دموي استهدف وفد الحكومة الجديدة .. تفاصيل

أعلنت الحكومة اليمنية أعادة تشغيل مطار عدن الدولي ابتداء من غدا الأحد، بعد أيام من هجوم دموي استهدف وفد الحكومة الجديدة لحظة وصولها المطار.

ووجه وزير النقل اليمنية عبدالسلام حميد خلال خلال زيارة تفقدية للمطار بسرعة تجهيزه وعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات اعتبارا من يوم غد الأحد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ونقلت الوكالة عن الوزير اليمني قوله "نحن أمام تحد كبير يحتم علينا جميعا أن نتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد لأجل عودة عمل المطار".

وأضاف "لن يثنينا الهجوم الإرهابي الغادر عن العمل وتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها رغم الصعوبات والمعوقات".

وتدمرت أجزاء كبيرة من مطار عدن الدولي جراء التفجيرات، بينها قاعة كبار الضيوف وبعض المناطق في صالة الوصول والمغادرة، وأضرار بالغة بمعظم المباني.

وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بالهجوم على مطار عدن لحظة وصول الوفد الحكومي قادما من السعودية، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا و110 جريحا.