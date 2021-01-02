معلومات عن رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية

الجامعة السعودية الإلكترونية، تعتبر هذه الجامعة من أحدث أنماط التعليم العالي في المملكة، ومن مميزاتها أن تضمن لك بيئة تعليم على تقنيات التعلم الإلكتروني والمعلومات والاتصالات والتعليم المدمج، حيث تقوم الجامعة الإلكترونية السعودية بتقديم شهادات البكالوريوس والدراسات العليا، كما تقدم الدورات في التعلم مدى الحياة، لذا هناك كثير من الطلاب الذين يريدون الانضمام إلى الجامعة الإلكترونية، ويبحثون بشكل كبير وواضح على الرسوم التي تحتاجها الجامعة للتعرف عليها فهي من الأشياء التي أصبح عليها كثير من البحث في الآونة الأخيرة، حيث يوجد كثير من الأشخاص الذين يريدون التعرف على رسوم الجامعة الإلكترونية التي تم الإعلان عنها من قبل الجامعة، ولذا سوف نتعرف معًا في هذا المقال عن رسوم الجامعة وكل ما يهمك معرفته عنها.

تعتبر الجامعة السعودية الإلكترونية من الجامعات الحكومية الإلكترونية التي تنتمي لوزارة التعليم العالي وهي أحد أشكال التعليم العالي المتميزة بتقديم بيئة تعليمية تعتمد على تقنيات حديثة كالتعليم الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم المدمج، كما تقوم الجامعة بمنح شهادات البكالوريوس والدراسات العليا بجانب تقديمها لدورات في التعلم مدى الحياة والتعلم المستمر وتم في الفترة السابقة اعتماد كلية العلوم الصحية التي تتبع للجامعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في شهر فبراير لعام 2019 ميلاديًا ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة.

تعتمد الجامعة السعودية الإلكترونية تعاونها مع مجموعة من الجامعات الدولية من خلال بناء منظومة للتعليم الخاصة بالجامعة، حيث يعتمد نظامها التعليمي على نظام التعليم المدمج الذي يقوم بالدمج بين الحضور المباشر وجهًا لوجه وبين الحضور باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتمثلة برؤية الجامعة في تلبية جميع المتطلبات والاحتياجات في سوق العمل والعمل على تأسيس اقتصاد ومجتمع المعرفة وهدفها وطني وبيت خبرة في مجالات الاختصاص فيها.

رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية

رسوم الدراسية في الجامعة السعودية، الإلكترونية يتم دفعها من خلال نظام سداد بداية كل فصل دراسي وتشمل تلك الرسوم الخدمات التي تقدمها الجامعة مثل: الأنظمة التعليمية والمكتبة الرقمية وغيرها من الخدمات عبر احتساب الرسوم فسوف تكون كالآتي: رسوم البكالوريوس: 13 ريال عن كل ساعة أكاديمية واحدة في الفصل الاعتيادي.

رسوم الدراسات العليا: 1500 ريال عن كل ساعة أكاديمية واحدة رسوم الدورات وورش العمل يتم تحديدها حسب نوع الدورة والبرنامج الخاص بها، حيث يمكن حساب القيمة الإجمالية للرسوم الدراسية الخاصة في أي برنامج من خلال ضرب قيمة الساعة الواحدة في إجمالي عدد الساعات.

تخصصات الجامعة السعودية الإلكترونية كلية العلوم الإدارية والمالية: يوجد في هذه الكلية أقسام عدة وهي: قسم إدارة الأعمال: حيث يساعد هذا القسم الطلاب على العمل في الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص بجانب العمل في مجال التسويق في القطاعات الخدماتية والإنتاجية والعمل في جميع شؤون الموظفين.

قسم المحاسبة: بإمكان الجميع في هذا القسم العمل في المكاتب القانونية والعمل مراجع داخلي ومراقب مالي والعمل كمحاسب، وقسم المالية: تحتاج البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية والمصرفية والشركات بأنواعها إلى هذا التخصص بالتحديد، أما عن قسم التجارة الإلكترونية: ويعتبر هذا التخصص من التخصصات الحديثة التي تمزج بين تخصص إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وكان قبل ذلك يندرج تحت نظم المعلومات الإدارية، ولكنه أصبح تخصص مستقل بعد نمو التجارة الإلكترونية.

كلية الحوسبة والمعلوماتية: تحتوي على العديد من الأقسام التي تهم الكثير من الطلاب الذين يريدون التعرف على هذه الأقسام لهذا فإنها تحتوي على الأقسام الآتية: قسم تقنية المعلومات: الهدف منه هو تنمية مهارات الإدارة والتنفيذ والتخطيط والصيانة للبنية التحتية الحاسوبية للمنشآت، قسم علوم الحاسب، وقسم الحوسبة المعلوماتية.

كلية العلوم الصحية: تحتوي على العديد من الأقسام المهمة للكثير من الطلاب وهذه الأقسام هي كالآتي: قسم المعلوماتية الصحية: ويهدف إلى زيادة كفاءة جودة الخدمات الصحية عن طريق استخدام تقنية الحاسب، قسم الصحة العامة: الهدف منه هو تعزيز الصحة العامة، البحث عن أسباب الأمراض وتطوير وسائل التحليل، وتوظيف تلك المعرفة.

كلية العلوم والدراسات النظرية: أيضًا كلية العلوم والدراسات النظرية تحتوي على نسبة كبيرة من الأقسام التي يبحث عنها كثير من الطلاب في المملكة وهي كالآتي: قسم الإعلام الإلكتروني: قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها، قسم العلوم الإنسانية: هو قسم لا يمنح درجة علمية، قسم العلوم الأساسية : هذا القسم أيضًا لا يمنح درجة علمية، قسم اللغة الإنجليزية والترجمة، قسم القانون: الهدف منه هو مواكبة آخر التطورات القضائية والشرعية في المملكة العربية السعودية.