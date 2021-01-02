كيفية عمل وكالة إلكترونية وطباعتها

الوكالة الإلكترونية، الآن يمكنك عمل وكالة إلكترونية لشخص من خلال موقع وزارة العدل السعودية وهي من أهم الأمور التي يهتم بالتعرف عليها الأشخاص الذين يرغبون في إصدار الوكالة من أجل توكيل آخرين لإتمام أحد الإجراءات لهم، وهذه الخدمة من الخدمات التي أصبح لا يمكن الاستغناء عنها في العصر الحالي وخاصة في مجال الأعمال والمعاملات الحكومية، فقد أصبحت الإجراءات كثيرة ومن الصعب على الشخص القيام بها جميعًا بمفرده لذا يلجأ إلى تفويض أحد الأشخاص من أجل إتمامها بدلًا عنه، وفي هذا المقال نوضح لكم كيفية عمل وكالة إلكترونية لشخص بالتفصيل.

خدمات وزارة العدل، تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على تحسين خدماتها المقدمة إلى المواطنين والمقيمين ممن يتعاملون من خدمات الوزارة سواء خدمات المحاكم أو كتابات العدل حرصًا على توفير الخدمات العدلية بشكل ميسر أصبح بإمكان المراجعين الحصول على عدد كبير من خدمات التسجيل والتوثيق إلكترونيًا دون الذهاب إلى مكاتب الوزارة، وهذه الخدمات الإلكترونية في إطار خطة التحول الرقمي التي تسعى لها المملكة في جميع القطاعات الخاصة بها لعام 2030 م.

كيفية عمل وكالة إلكترونية

خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة العدل في السعودية وهي تتيح للأفراد إمكانية استخراج الوكالات بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة بدون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، ويتم اعتماد الوكالات بشكل إلكتروني بعد تقديم الطلب وإصدار الوكالة ويتم إشعار أطرافها بتمام إصدارها، كما يمكن اتباع الخطوات التالية من أجل تسجيل الوكالة: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية، ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية، والنقر على “كتابات العدل”، ثم اختيار “إصدار وكالة إلكترونيًا” من أجل الانتقال إلى صفحة تفاصيل الخدمة، بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “الدخول إلى الخدمة”تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية عبر اسم المستخدم وكلمة المرور، أو من خلال النفاذ الوطني الموحد عبر بيانات أبشر.

اختيار نوع الوكالة من قائمة الوكالات، والنقر على أيقونة “التالي”، ثم تعبئة بيانات الوكيل أولًا: نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، الإسم، الجنسية، النوع، صفة الطرف، ثم النقر على حفظ، النقر على “التالي”، واختيار نص الوكالة من بين الخيارات المتاحة أو إضافة نص جديد في حال الرغبة في إضافة نص معين على الوكالة، والنقر مرة أخرى على “التالي” واختيار تاريخ انتهاء الوكالة، ثم النقر على “التالي” بعد ذلك يتم معاينة الوكالة والنقر على اعتماد الوكالة، ثم يتم كتابة رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية إلى جوال الموكل، وبعد إتمام هذه الخطوات تظهر صيغة الوكالة التي تم تفعيلها، كما يستقبل كل من الموكل والوكيل لإخبارهما بنجاح تسجيل الوكالة.

طباعة الوكالة الإلكترونية

خدمة طباعة وكالة إلكترونية من الخدمات التي يحتاج إليها الوكيل من أجل إتمام الإجراءات أو المعاملات التي يقوم بها بالنيابة عن الشخص الذي أوكله بتنفيذ هذه المهمة، ويمكن طباعتها بطريقة سهلة، حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى جوال الوكيل به رابط للدخول إلى صك الوكالة بشكل مباشر، حيث يتم اتباع الرابط المرسل في الرسالة النصية، والدخول لاستعراض صك الوكالة والنقر على خيار الطباعة من أجل طباعتها بكل يسر وسهولة، ولكي تتمكن من طباعتها من الجوال بطريقة مباشرة، يجب أن يكون الجوال متصل بطابعة إلكترونية تستطيع الطباعة عبر تقنيات الاتصال اللاسلكية، أو يتم توصيل الهاتف بالطابعة وفي حالة عدم القدرة على طباعتها عبر الجوال، يتم فتح الرابط الخاص بصك الوكالة من خلال جهاز الكمبيوتر واستعراض الوكالة وطباعتها.