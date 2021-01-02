إعلان آلية الفصل الدراسي الثاني 1442-2021.. تقويم الفصل الـ 2 النهائي

ماهي آلية الفصل الدراسي الثاني 1442 ، من أكثر وأبرز التساؤلات بين الطلبة في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك بعد أن انتهى تقويم الفصل الأول الدراسي سواء كان التعليم أو صدور نتائج الاختبار عبر نور أو بداية إجازة منتصف السنة، ومع قرب انتهاء إجازة منتصف السنة ، يتساءل الملايين من الطلبة هل سيستمر التعليم الكترونيا أم أن وزارة التعليم ستعيد التعليم إلى المقررات التعليمية في جميع مناطق المملكة، وتزامنا مع ذلك سنقوم بتوفير آخر ما تم الحديث عنه من قبل المسؤولين في الوزارة، وعلى رأسهم وزير التعليم حمد آل الشيخ.

وماذا قال وزير التعليم بخصوص التعليم عن بعد للفصل الأول

قام وزير التعليم بالتغريد على موقع التغريدات الاجتماعي تويتر بعد انتهاء رصد درجات نتائج اختبارات الفصل الأول واعتمادها رسميا، حيث شكر من خلال تغريدة القائمين على الاختبارات والتعليم العام و التعليم عن بعد ، كما شكر جميع الطلاب والطالبات على الجهود المقدمة من قبلهم في تعليمهم على الوسائل الافتراضية، ومن جهة ثانية صرح الوزير بخصوص الفصل الدراسي الثاني ومتى سيصدر قرار كيفية التعليم للفصل الدراسي الثاني.

تصريح جديد من وزير التعليم بخصوص كيفية بداية الفصل الدراسي الثاني

وقد ذكر حمد آل شيخ في سياق حديثه في إحدى المقابلات ما توصلت إليه وزارة التعليم السعودية بخصوص الترم الثاني الدراسي 1442 وهل سيستمر الكترونيا أم لا، فقد قال حرفيا أنه لم يتم حتى تاريخ اللحظة إصدار أي قرار بخصوص آلية الفصل الدراسي الثاني سيتم إقرار وجهة نظر وزارة التعليم بخصوص هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة، وأضاف الوزير أن الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتكون وظيفتها تقديم تقرير بخصوص شكل بداية الفصل الدراسي 1442 في المملكة، داعيا إلى انتظار القرار الحاسم من الوزارة.

بداية الفصل الـ2 الدراسي 2021 بتاريخ الرابع من شهر جمادى الثاني 1442 ويوافق التاريخ الميلادي السابع عشر من شهر يناير 2021

بتاريخ الرابع من شهر جمادى الثاني 1442 ويوافق التاريخ الميلادي السابع عشر من شهر يناير 2021 توقيت بداية إجازة عيد الفطر في المملكة سيكون بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان المبارك 1442 على أن يصادف يوم الثامن والعشرين من شهر نيسان 2021

ستعود الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بتاريخ السادس من شهر شوال 1442 للهجرة في حين ستبدأ على التاريخ الميلادي يوم 17 آيار مايو 2021

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني سيكون بتاريخ الحادي عشر من شهر شوال 1442 متى يكون بتاريخ 22 مايو 2021 ميلاديا

سيكون بتاريخ الحادي عشر من شهر شوال 1442 متى يكون بتاريخ 22 مايو 2021 ميلاديا ينتهي العام الدراسي 1441-1442 وتبدأ إجازة نهاية العام بتاريخ 22 شوال 1442 على أن تصادف يوم الثاني من شهر حزيران 2021.

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