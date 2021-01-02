شروط شركة زين السعودية لتقسيط الجوالات، قدمت شركة زين السعودية عددًا لا بأس به من العروض والتقسيطات على بعض أجهزة المحمول الحديثة والذكية، حيث يريد الجميع الحصول على تلك الأجهزة من خلال عملية تقسيطها، وتزايدت التساؤلات من قبل العملاء الراغبين في الحصول على تلك التخفيضات ، حيث يستفيد العملاء من تلك الخدمات عن طريق التقسيط المريح للجوالات، ويمكن تسديد تلك الأقساط عن طريق الشبكة مع تسديد مريح، ولكن وضعت الشركة عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على تلك الأجهزة، تابعونا.

شركة زين بالمملكة العربية السعودية

تعتبر شركة زين من أشهر الشركات المتنقلة المساهمة بالمملكة العربية السعودية وهي ثالث شركة اتصالات بالمملكة، واستطاعت شركة زين أن تحقق نجاحًا باهرًا فى عالم الهواتف النقالة، كما أنها تمكنت من الصمود أما الخسارة، وبدء نجاح الشركة من عام ٢٠١٧، وتم تجديد رخصة الشركة داخل المملكة والمدة التي رخصتها المملكة هى ١٥ عامًا مقابل ٤٣٣ مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى حصول الدولة على نسبة أرباح بقيمة ٥% من أرباح الشركة طوال مدة ترخيصها، وتعمل الشركة على تقديم العروض بشكل مستمر لعملائها الكرام، كما يقدم خدمات الإنترنت المتنقلة والسريعة وخدمات البيانات، والرسائل الصوتية وبعض خدمات المحتوى

شروط زين لتقسيط الجوالات

قامت شركة زين بوضع عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على تقسيط الجوالات، وتلك الشروط هى كالتالي:

أن يكون العميل قام بتسديد آخر ثلاث فواتير، وأن يكون الخط الخاص به نشط دائما والإ سوف يتم حظره.

أن يكون العميل قام بتسديد كافة الغرامات السابقة.

لا يوجد مبالغ مفوترة على العميل.

يجب أن يكون العميل يوجد لديه سجل ائتماني، ذات تصنيف يتيح له الحصول على التقسيط.

عروض زين لتقسيط الجوالات

إذا كان العميل مشترك في باقة مفوتر للشباب ٩٩، فبإمكانه الحصول على الأجهزة التالية: