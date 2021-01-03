أخبار اليمن : قناة اليمن اليوم: حلة جديدة ومحتوى مبتكر

قناة اليمن اليوم: حلة جديدة ومحتوى مبتكردشنت قناة اليمن اليوم الوطنية من صنعاء خارطتها البرامجية الجديدة بمجموعة من البرامج الهادفة والمتنوعة.

وكشف مدير عام القناة محمد العميسي أن الخارطة البرامجية للعام 2021 ستكون متميزة وتم فيها مراعاة رغبات الجمهور فضلا عن الحفاظ على مسار القناة الوطني والخط العام في مواجهة آلة العدوان الإعلامية حيث احتفظت القناة ببرنامج اليمن اليوم الذي يقدمه الزميل محمد منصور عند التاسعة مساء من السبت الى الأربعاء وهو احد اهم البرامج التي تفند مزاعم إعلام العدو وتفضح زيف مايروج له من اباطيل كما يواصل الزميل أحمد الكبسي برنامجه الحواري مع الشخصيات السياسية والاجتماعية والفكرية والفنية، وباسلوب مهني وموضوعي مساء كل جمعة.

وتطل الزميلة داليا دائل كل صباح من السبت وحتى الخميس من خلال برنامجها موكا كافية ويتضمن برنامجها الصباحي فقرات طبية وإجتماعية وفنية وكل مايهم الأسرة والمجتمع وبطريقة سلسلة تتنوع بين التقارير الميدانية وحوار الضيوف على الهواء الطلق في استديو القناة المفتوح، كما يستمر الزميل أحمد الشريفي في متابعة مايتعلق بتنفيذ الرؤية الوطنية وكل ما يرتبط بالمستجدات على الساحة اليمنية من خلال برنامجه الحواري أبعاد مساء الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وأوضح العميسي ان القناة دشنت عددا من البرامج الجديدة ضمن خارطتها لهذا العام تلبية لرغبات الجمهور حيث يطل الزميل محمد شرف الدين مساء كل خميس من خلال برنامج بصمات الذي يهتم بالشباب وإبدعاتهم وإفراد مساحة لكل المبدعين في مختلف المجالات اما المرأة فخصص لها برنامج نون النسوة الذي تقدمه الزميلة غادة الدكاك مساء كل جمعة، الزراعة والمزارع وضمن التوجه العام لدعم قطاع الزاعة.

وإنفردت القناة ببرنامج علان وهو برنامج زراعي ميداني وارشادي للمزارعين يقدمه الزميل أكرم السياغي مساء كل خميس كما تواصل القناة برنامجها الديني أهل الحكمة الذي يقدمه الزميل منصور غراب مساء كل جمعة مع التجديد في الطرح والأسلوب فضلا عن خمس نشرات إخبارية مواكبة لكل جديد على مستوى الساحة الوطنية ومواجهة العدوان السعودي الأماراتي الأمريكي وتوثق صمود شعبنا اليمني العظيم على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية والثقافية والفنية والمجتمع المدني.

واشار العميسي الى ان القناة عملت مطلع العام الماضي الى التحول من قناة اخبارية سياسية الى قناة منوعة تحتفظ بخطها العام وتخاطب شرائح واسعة من المجتمع من خلال ماتقدمه من تنوع ضمن خارطتها البرامجية حيث تضمنت ايضا مساحة فنية غنائية للفن اليمني الأصيل عصر كل يوم وبث مسلسلات دراميةو تاريخية وإجتماعية هادفة،

وأكد العميسي ان القناة من خلال خارطتها للعام 2021 تسعى الى القيام بدورها الوظيفي والاعلامي واشباع إحتياجات الجمهور ومواكبة كل جديد في عالم الإعلام المرئي والاعلام الجديد لاسيما مع تزايد عدد الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي والانترنت.