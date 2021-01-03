ذكر موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت أن جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن قتل ثلاثة جنود فرنسيين في مالي.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الجنود الذين كانوا يشاركون في عمليات (برخان) العسكرية الفرنسية في مالي ضد المتشددين قتلوا يوم الاثنين عندما أصابت عبوة ناسفة عربتهم المدرعة.
وقال موقع سايت على تويتر إن جماعة النصرة التي هاجمت مرارا جنودا ومدنيين في مالي وبوركينا فاسو المجاورة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
ولم يتسن الحصول على تعليق من قيادة الجيش الفرنسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "تنظيم القاعدة" يعلن مسؤوليته عن مقتل جنود فرنسيين في مالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.