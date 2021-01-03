مقتل 70 مدنيا في هجوم مسلح على قريتين في النيجر

قتل نحو 70 مدنيا على الأقل في هجمات شنها مسلحون على قريتين غربي النيجر، وفقا لوكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن 70 مدنيا على الأقل قُتلوا في هجمات على قريتين في النيجر قرب الحدود مع مالي شنها مسلحون يشتبه أنهم متشددون.

يأتي ذلك في وقت تتجه في جمهورية النيجر لإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فشل المرشحين في الفوز من الجولة الأولى.

وينافس محمد بازوم مرشح الحزب الحاكم والمدعوم من الرئيس الحالي، ماهمان عثمان الرئيس السابق للبلاد.