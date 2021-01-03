CNN: بريطانيا تتمزق إلى أشلاء والانفصاليون في طريق إقامة دولة جديدة

خرج رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في 2 يناير العام الماضي، وأخبر الشعب البريطاني، أنه بعد مرور 12 شهرًا من الآن ستستقبل المملكة المتحدة عامًا رائعًا، وبدلًا من ذلك وجدت بريطانيا نفسها تواجه وباءًا عالميًا واضطرابًا سياسيًا ناجمًا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى وصل الأمر إلى تمزق النسيج الاجتماعي داخل البلاد بسبب الاختلاف على ما يسميه البريطانيون "بريكست".

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية في تقرير لها بعنوان "2021 يمكن أن يشهد بريطانيا تتمزق إلى أشلاء"، إن السياسات والترتيبات الدستورية لأربعة دول تمثل المملكة المتحدة تشكل مصدر قلق دائم لأي زعيم يحاول التوفيق بين أولوياتهم السياسية والاجتماعية المختلفة جوهريًا، ولكن أكبر أزمتين واجهتهما بريطانيا في وقت السلم - كورونا وبريكست - تسببا في خلق عاصفة من عدم الرضا عن الوضع الراهن.

وأخيرًا وبعد سنوات من النقاش السياسي والمفاوضات المضنية، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أول أيام العام الجديد، ولكنها خرجت بعدد لا يحصى من الضغوط، التي لا يمكن التنبؤ بها على التحالف السياسي البريطاني، والتي يمكن أن تنتهي برئيس الوزراء البريطاني في نهاية المطاف إلى "دوامة دستورية".

ويقول تقرير "سي.إن.إن"، إن وباء جائحة كورونا أيضًا كشف مدى المسافة السياسية بين الحكومات المفوضة في إدنبرة، وكارديف، وبلفاست، ولندن.

وذكر التقرير، أن حركة استقلال اسكتلندا عن بريطانيا، شهدت نموًا منذ استفتاء عام 2014، حيث صوت الاسكتلنديون آنذاك لصالح بقاء اسكتلندا كجزء من المملكة المتحدة بنسبة 55%، لكن وفقًا لاستطلاع حديث أجرته صحيفة "سكوتسمان" الاسكتلندية، فإن مؤيدي الاستقلال الآن اصبحوا متقدمين بـ 16 نقطة.

ويُعزي الكثير من هذا الدعم إلى اعتراض الشعب الاسكتلندي على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فابالرغم من احتفال رئيس الوزراء البريطاني، بالحفاظ على اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي، كتبت رئيس الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجيون، عبر حسابها على موقع "تويتر": "ليست هناك أي اتفاقية ستعوضنا عما سلبه اتفاق بريكست منا بعيدًا.. لقد حان الوقت لرسم مستقبلنا كدولة أوروبية مستقلة".

وفي أيرلندا الشمالية، تحدث سياسيون قوميون إلى "سي.إن.إن" واعترفوا بأنهم لم يكونوا أبدًا واثقين من أنه في حالة إجراء تصويت يمكن لم شمل الشمال مع جمهورية أيرلندا.

وبينما لا توجد أي حركة استقلال في ويلز، إلا أن دعم حزب العمال أصبح غير مقبول، وبدأ القوميون يصبحون أكثر عدائية تجاه حكومة المحافظين برئاسة جونسون في ويستمنستر.

وفي انجلترا التي تعتبر أكبر وأغنى دولة ذات أغلبية من المحافظين بين الدول الأربعة، تزداد حالة الاستياء من الوضع الراهن الذي يمكن وصفه بسهولة بأن لندن ترسل الأموال لتمويل أقاربها الأفقر في الدول الثلاث الأخرى.

كل ما سبق، يمثل مشكلة لبوريس جونسون، الي لا يعتبر فقط زعيمًا لحزب المحافظين، بل وزير الاتحاد وهو المنصب الذي أسنده لنفسه، ولكن في الواقع، رسم جونسون نفسه منذ أن تولى منصبه كمدافع عن الاتحاد وتحدث كثيرًا عن تعزيز العلاقات بين الدول الأربعة، ولكن النقابيين في حزبه يشككون في مدى اهتمامه حقًا ببقية الثلاثة دول التي لا تحظى بأغلبية محافظة وتنهار فيها شعبيته.

ورأت "سي.إن.إن" أن عام 2021 سيشكل ساحة معركة مليئة بالأسلاك الشائكة والألغام الأرضية، التي على وشك أن يمر من خلالها جونسون وحلفائه النقابيين.