الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021 رابط نتائج الأهلية citizen account الإلكتروني الرسمي

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محمد سياف - ابو ظبي - حساب المواطن الدفعة 38 لشهر يناير 2021، حيث أعلن برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير عن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر يناير الجاري، كما أكد المسئولين بالبرنامج على إمكانية الاستعلام عن نتائج الأهلية حساب المواطن الدفعة 38 من خلال الدخول على رابط بوابة البرنامج الإلكترونية الرسمية، ويأتي هذا في إطار سعي المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم المالي والمادي للمواطن من خلال البرنامج، وكذلك رفع العبء عن كاهل المواطن السعودي والارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد، وذلك بشكل خاص لتخفيف من الآثار الناتجة عن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، التي قامت بتنفيذها المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الماضية.

تسجيل الدخول حساب المواطن 2021

أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج حساب مواطن في شهر ديسمبر لعام 2017؛ بهدف تقديم الدعم المالي للمواطن السعودي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تزامنًا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات، كما شملت مظلة برنامج حساب المواطن الدفعة 38 المواطن السعودي من محدودي الدخل والمعاق الغير قادر على الكسب والغير مسجل ممتلكات تحت اسمه، بالإضافة إلى المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة ومن لا يوجد له دخل ثابت يتكسب منه.

وفي ذلك الإطار كانت قد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق عن إمكانية تسجيل المواطنين الجدد ضمن برنامج حساب المواطن عند الإعلان عن فتح باب التسجيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني الرسمي .

. النقر على أيقونة مستخدم جديد.

تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح متضمنة رقم الهوية الوطنية والاسم وإجمالي الدخل والوظيفة وكافة الأملاك الخاصة، بالإضافة إلى التابعين للمتقدم بالبرنامج.

رفع الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدم.

النقر على تقديم الطلب.

علمًا بأنه يتم تدقيق بيانات المتقدمين عقب انتهاء الفترة الخاصة بالتسجيل؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ثم تأتي المرحلة الخاصة بالتأهيل حيث يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المرشح للحصول على الدعم، وعقب ذلك يتم تحديد قيمة الاستحقاق المالي للمتقدم ضمن دفعات برنامج حساب المواطن 2021 وإيداع المستحقات بالحساب البنكي.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021

صرح المسئولين عن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية حساب المواطن الدفعة 38 لشهر يناير 2021، كما أكد البرنامج على إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال رابط بوابة حساب المواطن الإلكتروني الرسمي، على أن يتم البدء في إيداع المستحقات المالية الخاصة بالمستفيدين من البرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وفي ذلك الإطار أكد البرنامج على وصول قيمة الدفعات السابقة إلى 86 مليار ريال سعودي، مؤكدًا على صرف كافة مستحقات المستفيدين في حساب المواطن الدفعة 38 بالميعاد المقرر خلال الشهر الجاري، كما أكد البرنامج على قبول الاعتراضات على المبالغ المالية المستحقه، وكذلك الاجراءات التي يجب تنفيذها في حال خصم قيمة الدعم الموجه من قبل الجهات التمويلية.