الجوازات السعودية: شرطان لسفر الوافد خارج المملكة

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت الجوازات السعودية عن شرطان يجب توافرهما في المقيم بالمملكة العربية السعودية من أجل الموافقة على السفر، وذلك بعد قرار الحكومة السعودية الأخير بالموافقة على سفر الوافدين العالقين على أرضيها خلال الفترة القادمة، من أجل التخفيف عن جميع الأجانب المتواجدين داخل المملكة بعد قرار تعليق رحلات السفر من وإلى خارج المملكة بسبب فيروس كورونا.

الجوازات السعودية

ذكرت الجوازات السعودية رداً على أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي المصغر ” تويتر”، حيث أكد المواطن في استفساره أنه لديه عاملة وتريد السفر متسائلاً، هل متاح لها السفر، وعلى الفور أكد الموظفين بالجوازات انه يجب أن تكون التأشيرة سارية وكذلك وثيقة السفر.

رداً على المواطن الذي أراد الاستفسار عن العاملة: ” بإمكان المقيم السفر، بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة، ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد”.

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وفي نفس السياق أكد مصدر مطلع في مصر للطيران، أن الشركة سوف ترسل 10 رحلات جوية إلى مطارات متنوعة داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، وذلك من اجل نقل 2000 مواطن وعودتهم إلى أراضيهم، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.