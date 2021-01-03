موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب مواطن يناير 2021

موعد صرف الدفعة الجديدة الثامنة والثلاثين من حساب مواطن لشهر يناير 2021 طبقًا لما تم إعلانه من قبل الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بحساب مواطن، حيث يعد حساب مواطن أحد البرامج المالية الهامة التي تم إطلاقها من قبل المملكة العربية السعودية منذ عدة سنوات ماضية؛ للعمل على الارتقاء المعيشي لمواطني المملكة العربية السعودية، وتوفير احتياجات المواطنين بها، كما يهدف برنامج الدعم المالي حساب مواطن إلى توفير احتياجات المرأة المعيلة الأرملة أو المطلقة التي يثبت عدم وجود دخل مالي لها، وأيضًا المواطنين الذين يحملون إعاقة، وكذلك من ليس لديهم أملاك مسجلة بأسمائهم.

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب مواطن 2021

موعد صرف الدفعة الجديدة 38 من حساب المواطن الخاصة بشهر يناير لعام 2021 في اليوم العاشر من يناير هذا ما تم الإعلان عنه على صفحة تويتر حساب مواطن، كما يتم إيداع مبالغ الدفعة 38 للمواطنين المستحقين بحسابهم الشخصي، ويمكن المستفيدين من الدفعة 38 صرف المبالغ المستحقة لهم بواسطة كافة أفرع البنوك بالمملكة العربية السعودية أو بواسطة ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في كافة أرجاء المملكة.

حساب مواطن الدفعة 38 يناير 2021

صرح حساب تويتر لحساب مواطن عن إتاحة رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة الثامنة والثلاثين عبر بوابة موقع حساب مواطن الإلكتروني الرسمي، على أن يتم إيداع المستحقات للمستفيدين في اليوم العاشر من الشهر الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب مواطن قد أكد على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من الدعم المادي المقدم من البرنامج، وكذلك لمن تم ترشيحه وتأهيله للاستفادة من الدعم المقدم، مؤكدًا على عدم صحة ما تم تداوله بشأن فتح باب التسجيل للمواطنين الجدد، على أن يتم الإعلان عن كافة القرارات والبيانات من خلال حساب البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج.