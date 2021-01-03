تردد قناة مدرستنا 2 2021 عبر القمر الصناعي النايل سات هو ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ويتصدر تردد قناة مدرستنا 2 البحث في جوجل خلال الفترة الحالية، وبعد الانتهاء من الإجازة الحالية بالمملكة سوف يستكمل الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة الدارسة عن طريق المنصات التعليمية الإلكترونية المختلفة سواء منصة نور التعليمية أو منصة مدرستي التعليمية عبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو جهاز الحاسب الآلي الخاص بهم، وللتسهيل على الطلاب قامة وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالإشراف على تجهيز قنوات فضائية تمكن الطلاب من متابعة دروسهم التعليمية المختلفة وهم بالمنزل، لكي تضمن الوزارة بالمملكة الحفاظ على جميع الطلاب من فيرس كورونا المستجد في شكله الجديد بالموجة الثانية، ومن ضمن هذه القنوات الفضائية قناة مدرستنا 2 الجديدة 2021، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني تردد قناة مدرستنا 2 2021 عبر القمر الصناعي نايل سات فتابعونا.

تعتبر قناة مدرستنا 2 هي قناة تعليمية سعودية جديدة تضم عدد كبير من أفضل الكوادر التعليمية من المعليمين بالمملكة لكي تضمن وزارة التربية والتعليم وصول أفضل مستوى تعليمي لمساعدة الطلاب بالمملكة، هذا وبعد النجاح الكبيرة التي حققته قناة مدرستنا 1، كما كان من المنتظر إعلان وزارة التعليم إنشاء القناة من فترة، حيث تقوم القناة بتوفير برامج تعليمية متميزة لتساعد جميع الطلاب بمتابعة شرح الدروس عبر شاشتها، كما تتوافر قناة مدرستنا 2 الجديدة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات مجانا دون تشفير أو دفع رسوم اشتراك.

يستطيع جميع الطلاب متابعة كل المناهج الدراسية عبر قناة مدرستنا 2 والتي تبث جميع الدروس مجانا على مدار ال 24 ساعة، وهذا يأتي بعد قرار الحكومية بالمملكة العربية السعودية بداء الدارسة عن بعد حيث تعتبر القناة مقدمة من وزارة التربية والتعليم السعودية لجميع الطلاب، لذلك سوف نقدم لكم التردد الخاصة بقناة مدرستنا 2 وهو.

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي v

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: ¾

التردد: 12203

استقطاب: عمودي v

معدل ترميز: 27500

معدل تصحيح للخطأ: ¾

تردد قناة مدرستنا 2 عبر نايل سات