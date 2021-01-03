مقتل 70 على الأقل في هجمات مسلحة في النيجر

قالت مصادر أمنية إن 70 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات متزامنة على قريتين شنها مسلحون يشتبه أنهم متشددون في النيجر قرب المنطقة الحدودية مع مالي.

وقال مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه إن نحو 49 قرويا قتلوا وأصيب 17 شخصا في قرية تشومبانجو. وقال مصدر ثان، وهو مسؤول كبير بوزارة الداخلية في النيجر طلب أيضا عدم نشر اسمه، إن نحو 30 قرويا آخرين قتلوا في قرية زارومداريي. وشهد هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا هجمات نفذها مسلحون على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش.

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