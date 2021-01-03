استمر 40 ساعة.. حفل صاخب قرب برشلونة والشرطة تتدخل

أنهت الشرطة الكاتالونية حفلا صاخبا استمر نحو 40 ساعة في مرأب قرب برشلونة وشارك فيه نحو 300 شخص للاحتفال بالعام الجديد في ظلّ الأزمة الوبائية.

وأعلنت الشرطة في تغريدة على تويتر "سنلاحق المنظّمين والمشاركين" قضائياً، مشيرة إلى أنّ الغرامة بحق من شاركوا في هذه الحفلة غير القانونية في لينارس-دل-فالس على مسافة 30 كلم شمال-شرق برشلونة ستتخطى ثلاثة آلاف يورو.

وأوضحت أنه "تم توقيف المنظّمين الثلاثة الذين سيمثلون أمام القضاء في الساعات القليلة المقبلة"، لافتة إلى انّ الغرامة بحقهم قد تتجاوز 600 ألف يورو.

وأظهرت لقطات فيديو حصلت عليها فرانس برس شباناً لا يضعون كمامات ويكسرون قواعد التباعد، بينما يدخنون ويرقصون أمام مجسم لجمجمة كبيرة وضِعت فوقها قبعة "سانتا كلوز" قبل اندلاع مشاجرات قصيرة على حلبة الرقص عند وصول الشرطة.

وأفادت إذاعة "آر إن إي" الإسبانية الحكومية أنّ مئات من رجال الشرطة شاركوا في العملية بمؤازرة طوافة.

وفي فرنسا أنهت السلطات صباح السبت حفلا صاخبا مماثلا كان متواصلاً منذ مساء الخميس في ليورون جنوب مدينة رين (غرب) بمشاركة نحو 2500 شخص. وحُرّر أكثر من 1200 محضر وتمت مصادرة المعدات.