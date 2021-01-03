الاستعداد للأسوأ .. تحذير عاجل من الحكومة البريطانية للمستشفيات بسبب كورونا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن جميع المستشفيات في أنحاء بريطانيا تلقت تحذيرات بضرورة الاستعداد لما هو أسوأ في التعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا، ومواجهة ضغوط كبيرة مثل التي تواجهها مستشفيات الرعاية الصحية في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وقال البروفيسور أندرو جودارد رئيس الكلية الملكية للأطباء إن "السلالة الجديدة من الفيروس أكثر عدوى وانتشارا في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا في العاصمة لندن بلغ 858 إصابة في كل 100 ألف نسمة، أي ضعف الإصابات في بقية مناطق المملكة المتحدة.

وأضافت أن ذلك جاء في الوقت الذي يُقال فيه إن ما يقرب من نصف مستشفيات الوحدات الثانوية (هوسبتال تراست) التي تقدم رعاية ثانوية لهيئة خدمات الصحة العامة في إنجلترا، تتعامل مع عدد كبير جدا من مرضى كورونا يفوق أعداد الإصابة في ذروة الموجة الأولى في أبريل.

وقررت الحكومة البريطانية إغلاق المدارس الابتدائية في العاصمة لندن بعدما حذر مديرو مستشفيات في بريطانيا من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون "صعبة للغاية"، إذ تجاوزت معدلات الإصابة بالفيروس المتغير الجديد 50 ألف إصابة لليوم الرابع على التوالي، وبلغت نسبة ارتفاع معدلات الإصابة أكثر من 70%.