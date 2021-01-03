تحميل لعبة فورت نايت download fortnite أحدث إصدار مجاناً في 5 دقائق

طريقة تحميل لعبة فورت نايت، لعبة فورت نايت هي لعبة إلكترونية تصنف ضمن العاب الحروب والقتال والبقاء تم إصدار اللعبة من قبل الشركة أول مرة في سنة 2017 شهر يوليو وحازت اللعبة على إعجاب الكثير من الناس حول العالم وأصبحت المفضلة لدى الكثير من اللاعبين حيث في عام 2019 أصبح عدد مستخدمين أكثر من 200 مليون شخص من جميع أنحاء العالم.

تحميل لعبة فورت نايت

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على هواتف أندروي، يجب الدخول على الموقع الرئيسي للعبة بعد ذلك يجب ضرورة التأكد من أن الجهاز يتوافق مع خصائص لعبة فورت نايت بعدها يدخل اللاعب مباشرة إلى موقع Epic Game، وذلك من خلال فتح fortnite.com/android على المتصفح الخاص بالجهاز ثم يدخل اللاعب رمز الدخول المعروف برمز الاستجابة qr ذلك الرمز الذي سيظهر على سطح الموقع عند تسجيل الحول لأول مرة.

بعد إتمام الخطوة السابقة يقوم اللاعب بالضغط على خاصية Get it الموجودة في أسفل الموقع بعد ذلك يقوم بالضغط على خصائص برنامج Epic Games.

تنزيل فورت نايت على هواتف سامسونج

طريقة تحميل لعبة فورت نايت إذا كان الهاتف المستخدم سامسونج فيتم الدخول إلى متجر جلاكسي والقيام بالبحث عن لعبة فورت نايت أو كتابة كلمة Epic Games في أيقونة البحث ويجب أولاً أن يقوم اللاعب بتحميل برنامج Epic Games ثم القيام بتثبيته وفتحه وإتمام الخطوات المطلوبة لتنزيل لعبة فورت نايت.