10 مليون و554 ألف نسمة سكان الأردن برأس السنة

دوت الخليج : - كشفت الساعة السكانية لدائرة الاحصاءات العامة ان عدد سكان المملكة في اليوم الاول للعام الجديد 2021 بلغ 10.554.653 .

ووفق الاحصاءات العامة فان هذا الرقم يشمل جميع الاشخاص الذين تواجدوا على ارض المملكة بهذا التاريخ، بغض النظر عن جنسياتهم.