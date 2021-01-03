10 مليون و554 ألف نسمة سكان الأردن برأس السنة

دوت الخليج : - كشفت الساعة السكانية لدائرة الاحصاءات العامة ان عدد سكان المملكة في اليوم الاول للعام الجديد 2021 بلغ 10.554.653 .
ووفق الاحصاءات العامة فان هذا الرقم يشمل جميع الاشخاص الذين تواجدوا على ارض المملكة بهذا التاريخ، بغض النظر عن جنسياتهم.
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