فرنسا تنعى جنديين في هجوم جديد في مالي

قالت الرئاسة الفرنسية إن جنديين قتلا خلال عملية في مالي وأصيب جندي ثالث عندما أصابت عبوة ناسفة مركبتهم المدرعة.

وأفاد الإليزيه في بيان بأنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "علِم ببالغ الحزن" بمقتل الجنديَّين في فوج الفرسان الثاني، في منطقة ميناكا.

وكان ثلاثة جنود فرنسيين قد قتلوا قبل أقل من أسبوع بمالي أيضا في انفجار عبوة ناسفة.

وكان الجنود الذين يشاركون في عمليات (برخان) العسكرية الفرنسية في مالي قتلوا يوم الاثنين عندما أصابت عبوة ناسفة عربتهم المدرعة.

وقال موقع سايت على تويتر إن جماعة النصرة التي هاجمت مرارا جنودا ومدنيين في مالي وبوركينا فاسو المجاورة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.