العراق يعلن تفكيك لغم على ناقلة نفط في الخليج العربي

أعلن الجيش العراقي أن خبراء المتفجرات العاملين مع قواته البحرية نجحوا في تفكيك لغم تم اكتشافه ملصقا بناقلة نفط في الخليج العربي.

وأشار بيان الجيش أن السلطات العراقية فتحت تحقيقا في الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع اللغم.

جاء هذا الإعلان غداة تأكيد العراق تقارير شركتي أمن خاصتين عن اكتشاف لغم ملصق بجانب ناقلة مستأجرة من شركة تسويق النفط العراقية المعروفة باسم "سومو"، حيث كانت تزود سفينة أخرى بالوقود. وقالت السلطات إن الفرق العراقية تعمل على تفكيك اللغم.

ولم يقدم العراق مزيدًا من التفاصيل، لكن الشركتين الأمنيتين الخاصتين قالتا إن الاكتشاف من المحتمل أن يكون لغمًا على الأرجح في ناقلة النفط "إم تي بولا"، التي ترفع العلم الليبيري.

اللغم اللاصق هو نوع من الألغام البحرية التي تلتصق بجانب السفينة، وعادة ما يكون ذلك بواسطة أحد أفراد القوات الخاصة من الغواصين. وينفجر اللغم لاحقًا، ويمكن أن يلحق أضرارًا كبيرة بالسفينة.

جاء هذا الاكتشاف وسط توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

بالفعل، أجرت الولايات المتحدة طلعات لقاذفات طراز "بي-52" وأرسلت غواصة نووية إلى الخليج العربي بسبب ما وصفه مسؤولو ترامب باحتمال هجوم إيراني في الذكرى السنوية الأولى لضربة الطائرات الأميركية بدون طيار بالقرب من بغداد والتي أسفرت عن مقتل جنرال إيراني كبير وقائد ميليشيا عراقية موالية لإيران.