السعودية تعلن عودة فتح المنافذ البحرية والجوية

أعلنت السعودية، الأحد، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والسماح بالدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه يتوجب الدخول في الحجر الصحي لمدة 14 عاما لغير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلو القادمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

بالإضافة إلى ذلك سيخضع، المواطنون والمسموح لهم بالدخول للمملكة في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، للحجر في منازلهم تحت المراقبة مدة (14) يومًا، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن (48) ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.

أما فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1, 1, 7) فسيتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة (7) أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.

وفيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة (7) أيام، أو الحجر المنزلي لمدة (3) أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR).