عاجل .. السعودية تقرر فتح المنافذ وإلغاء تعليق الرحلات الدولية

جدة - نرمين السيد - قررت المملكة العربية السعودية، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية التى بدأ العمل بها لمدة أسبوع، وتم تمديدها أسبوعًا آخر ينتهى اليوم.





ووفقا لـ"واس" سيكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ومن أى دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، مشروطًا بأن يقضى الراغب فى الدخول مدة لا تقل عن 14 يومًا خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص PCR بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما قررت أن يتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول فى الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التى ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، فى منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يومًا، مع إجراء فحصين بتقنية PCR، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن 48 ساعة، والثانى قبل انتهاء الحجر فى اليوم الثالث عشر.

وأكدت المملكة، أنه فيما يتعلق بالدول التى سجلت فيها حالات من سلالة كورونا الجديدة يتم حجر القادمين منها فى منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص بتقنية PCR، قبل انتهاء مدة الحجر فى اليوم السادس.

واختتمت، أنه فيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهى الحجر المنزلى لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلى لمدة 3 أيام، مع إجراء فحص مخبرى بتقنية PCR.