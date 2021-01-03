بابا الفاتيكان يصف مارادونا بـ الشاعر.. ويهاجم لاعبي كرة القدم

وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أيقونة كرة القدم الراحل، دييجو أرماندو مارادونا بالشاعر، وذلك خلال مقابلة صحفية كان موضوعها الرياضة.

وقال البابا فرنسيس لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن مارادونا كان مثل الشاعر في الملعب، و"كان بطلا كبيرا منح السعادة لملايين الناس، في الأرجنتين ونابولي (معقل نادي نابولي الإيطالي)".

وأضاف: "كان أيضا رجلا هشا"، في إشارة إلى المشكلات الصحية والمتاعب مع المخدرات التي رافقت الموهبة الأرجنتينية.

وتابع البابا فرنسيس الأرجنتيني الذي يعشق كرة القدم، أنه صلى من أجل الراحل وأرسل مسبحة إلى أسرته مرفقة بكلمات تعزية.

وشرح البابا الذي يشجع نادي سان لورنزو الأرجنتيني خلال المقابلة أوجه الشبه بين الرياضة ومعتقداته منتقدا "الأبطال الأغنياء" الذين اصبحوا "خمولين وتقريبا بيروقراطيين في رياضتهم".

وواصل: "شخصيا، أعتقد أن القليل من الجوع هو السرّ في عدم الشعور بالتخمة اطلاقا، للحفاظ على هذا الشغف الذي أبهرهم كأطفال (الرياضيون)".

وأوضح أن الرياضة تتميز بانتصارات أولئك الذين "تتعرّق جباههم" على أولئك الذين ولدوا "والموهبة في جيبهم".

واعتبر البابا فرنسيس أن تعاطي المنشطات في عالم الرياضة "ليس مجرد غش، بل اختصارا يدحض الكرامة.. وسرقة الشرارة التي منحها الله، من خلال مساراته الغامضة للبعض بطريقة خاصة وكمية أكبر.. هزيمة نظيفة أفضل من انتصار متسخ".

وأكد البابا أنه "لا يمكن تصنيع أي بطل في المختبر.. حصل هذا الأمر ولسنا متأكدين من عدم تكراره، حتى لو كنا نأمل عدم حدوثه! لكن مع الوقت، سنميّز بين المواهب الأصلية وتلك التي تم تركيبها: البطل يولد ويتطور من خلال التمارين".