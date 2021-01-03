نموذج لطلب منح أراضي الديوان الملكي السعودي 1442 والمستندات المطلوبة

نموذج لطلب منح أراضي الديوان الملكي السعودي 1442 هـ، فقد يزداد البحث دوماً وبشكل مستمر علي المساعدات والمنح التي يقدمها الديوان الملكي للتسهيل علي المواطن السعودي المعيشة وتوفير لهم حياة كريمة دون مشقة، فالديوان الملكي من أهم طرق الدعم المتواجدة في المملكة العربية السعودية والتي يقف بجانب المواطن في التعرض لأزمات حادة كعدم القدرة المادية علي تسديد دين ما أو تسديد أقساط لتمويل تم الحصول عليه من البنوك أو المصارف السعودية، كما يقدم الديوان الملكي أيضاً مساعدات أخري كالتوفير العلاج للمواطنين، أو يمكن طلب أيضاً منحة في مجال أو عمل محدد، وأخري من الأمور الكثيرة التي لا حصر لها.

يقدم الديوان الملكي السعودي منحة أراضي الديوان الملكي للمواطن السعودي الذي يحتاج لها، ولذلك فقد نقدم لكم من خلال موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني” تفاصيل الحصول علي تلك المنحة 1442 هـ، وطريقة ملء النموذج وإرساله الي الديوان الملكي.

منح أراضي الديوان الملكي السعودي 1442 هـ

يتمكن جميع المواطنين السعوديين من تقديم خطاب وإرساله الي الديوان الملكي يتضمن الخطاب نموذج للحصول علي منح قطعة أرض من منح الأراضي للديوان الملكي وفي المكان الذي يرغب به، وتأتي تلك الخطوة بعد موافقة الضوابط والشروط للشخص المُرسل للخطاب بالشروط التي وضعها مكتب الديوان الملكي السعودي، وذلك إشراف لجنة مُخصصة لذلك، حيث تقوم بمراجعة الطلب ومراجعة بيانات الشخص المتقدم من أجل الحصول علي تلك المنحة والتأكد من توافق الضوابط والشروط المحددة.

أولاً، قم بإلقاء التحية علي جميع موظفي الديوان الملكي، حيث يبدأ النموذج بـ “السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته، نحية طيبة وبعد”.

بعد ذلك، قم بكتابة الخطاب علي النحو الأتي “أتقدم إليكم بطلب منحة أرض في مدينة (ذكر المدينة التي ترغب بالسكن بها)، فقد لم يسبق لي بالحصول علي أرض من الدولة ويشهد الله علي ذلك، وإذا تم إثبات غير ذلك فأنا علي استعداد كامل لأي عقوبة قانونية تُخذ في حقي” والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.

المستندات المُرفقة مع النموذج

الاسم الرباعي الخاص بمُرسل الطلب. رقم السجل المدني الخاص بمُرسل الطلب. مكان الميلاد والإقامة. رقم الحفيظة. رقم الهاتف الجوال. تاريخ الميلاد.

نموذج لطلب منح أراضي الديوان الملكي السعودي 1442