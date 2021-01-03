تردد قناة بطوط الجديد 2021 اضبط قناة BATOOT TV للأطفال على نايل سات وعرب سات

تردد قناة بطوط للأطفال الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، اضبط قناة BATOOT TV للأطفال على جهازك حيث تم إيقاف التردد الحالي في 1 / 1 / 2021 ، كما أن الكثير من الأطفال يعشقون قناة بطوط للأطفال لما تقدمه من أفلام كارتونية متميزة وقصص مشوقة، وذلك من خلال شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة مثل بطوط وميكي وبندق وتوم وجيري أيضاً، ويتم عرض بشكل يومي أكثر الأفلام الكرتونية شهرة ومشاهدة في عالم ديزني مع الترجمة أو الدبلجة، لذلك نقدم لكم اليوم التردد الجديد لقناة بطوط على كل الأقمار الصناعية مع طريقة ضبط إشارة قناة بطوط الجديدة.

تردد قناة بطوط الجديد 2021 على نايل سات وعرب سات

تم تغيير تردد قناة بطوط للأطفال Batoot TV على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بعد التحديثات السنوية التي تتم في نهاية كل عام، وأصبح التردد الجديد للقناة هو 11411 استقطاب أفقي على أن يكون مُعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4، أما تردد قناة بطوط للأطفال الجديد 2021 على القمر الصناعي عرب سات، فقد أعلنت القناة مؤخرا أن ترددها الجديد على عرب سات هو 11971 استقطاب أفقي، على أن يكون مُعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة بطوط للأطفال BATOOT TV

ما لا يعرفه الكثيرين هو أن معظم لأفلام المٌترجمة للغة العربية التي يتم عرضها على قناة بطوط للأطفال، تتناسب مع جميع الأعمار وليس فقط للأطفال ومثال على ذلك فيلم A Monster In Paris، لذا يبحث الآباء والأمهات والإخوة الأكبر عمرا عن تردد قناة بطوط للأطفال الجديد، ولا يقتصر ما يتم عرضه عبر شاشة قناة بطوط على الأفلام فقط؛ بل يتم عرض مجموعة مختلفة من حلقات مسلسل توم وجيري المُحببة لدى الأطفال والكبار.

كما يتم إذاعة الكثير من الأغاني التي تتميز بالرسوم الكرتونية المُفضلة لدى الأطفال مثل أغنية أنا أحب الماما وماما تحبني، ويتم عرض فيها طفلة تقوم بمنح أمها هدايا ومختلفة ومساعدتها في أعمال لمنزل لتعليم الأطفال أهمية الأم وزيادة الوعي لديهم، كما تقوم قناة بطوط للأطفال بعرض أغنية يا نونو بتعيط ليه للأطفال التي لا تتجاوز أعمارهم سنتين لتعليم الأطفال الالتزام بتعاليم الأم ويعشقها الأطفال، وأغنية أنا الفرخة إحنا الكتاكيت وغيرها من الأغاني التي يتم عرضها في الفقرة اليومية غني مع بطوط، لذلك يبحث أولياء الأمور دائما عن تردد قناة بطوط للأطفال 2021 للاستمتاع بتلك الفقرة الرائعة.