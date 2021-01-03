بعد توزيع الشاورما.. اقتحام مطار بغداد في ذكرى اغتيال سليماني.. فيديو

اقتحم أنصار مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، اليوم الأحد، المباني الخارجية لمطار بغداد، وذلك في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، رفقة نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.
وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر عملية اقتحام المباني الخارجية للمطار من قبل أنصار الحشد الشعبي، رافعين أعلامهم ومرددين هتافات ضد إسرائيل باللغة الفارسية.
وأحيا الحشد الشعبي الذكرى الأولى لاغتيال سليماني بالقرب من مطار بغداد بحضور السفير الإيراني في العراق.
كما شهدت شوارع العاصمة العراقية مسيرات تجمعت عند موقع اغتيال سليماني والمهندس، حيث أغلقوا الطريق وأضاؤوا الشموع ورفعوا الصور.
وتداول رواد مواقع التواصل العراقيين صور تظهر توزيع الشاورما من قبل مليشيات الحشد الشعبي في شارع مطار بغداد الدولي في ذكرى اغتيال سليماني والمهندس.
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