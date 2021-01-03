تحرير 4 مواطنين روس كانوا محتجزين لدى حكومة الوفاق فى ليبيا

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وكتب مالكفيتش على قناته على تلجرام، اليوم السبت "يسعدنى أن أعلن أن طائرة تقل مجموعة من المواطنين الروس المحررين فى ليبيا، تتجه إلى روسيا"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وكانت حكومة الوفاق الوطنى الليبية قد وافقت، فى وقت سابق، على إطلاق سراح المواطنين الروس المعتقلين، مكسيم شوجالى وسامر سويفان.
وبحسب المصادر، تم التوصل إلى اتفاق بين طرابلس وموسكو قبل أسابيع للإفراج عن المواطنين الروس، وقال المصدر إن شوجالى وسويفان، يمكن إرسالهما إلى موسكو فى غضون أيام قليلة.
واعتُقل شوقلى وسويفان فى ليبيا فى مايو 2019، وزعم رئيس دائرة المباحث الجنائية التابعة للنائب العام الليبى أن الروس احتجزوا فى طرابلس لمحاولتهم التأثير على الانتخابات المقبلة، ونفى الجانب الروسى هذه المزاعم.
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