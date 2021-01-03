مصرع أسرة من 4 أفراد في تحطم مروحية بـ كندا

أفادت محطة "سي تي في" الإخبارية نقلا عن شرطة الخيالة الكندية الملكية بأن أسرة مكونة من أربعة أفراد توفوا في حادث تحطم مروحية في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا.
وفقًا لوسائل الإعلام ، عثرت الشرطة على مروحية Robinson R44 في حقل مزرعة على بعد 100 كيلومتر (62 ميلًا) شمال شرق مدينة جراندي براري.
وأضافت المحطة أن شخصين بالغين وطفلين قتلوا في الحادث.
ومن المتوقع أن يبدأ قريبا التحقيق في سبب الحادث.
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